L'iPhone 15 à partir de 840,06 € au lieu de 969 € (-13%)

L'iPhone 15 est vendu à partir de 969 € sur l'Apple Store en France, et on le retrouve régulièrement en promo chez les revendeurs avec des tarifs qui commencent actuellement à 899 € chez Amazon , soit 7% de remise. Il est possible d'aller plus loin chez Amazon Italie avec des tarifs qui débutent à 840,06 € ( bleu rose ), soit cette fois 13% de remise sur le modèle de 128 Go. Le modèle de 256 Go descend quant à lui à 967,92 € ( jaune vert ) au lieu de 1 099 €, soit -12%. D'autres coloris sont disponibles à des tarifs légèrement plus élevés.Vous pouvez commander votre iPhone sur Amazon Italie avec le même compte que sur Amazon France : l'interface est en italien mais tout est au même endroit et on s'y retrouve facilement. La seule subtilité à connaître concerne l'expédition vers la France : lorsqu'elle est sélectionnée, il y a un changement de tarif pour retrancher deux points de TVA et ajouter les frais de port. C'est ainsi que l'on passe du prix affiché de 899 € pour l'iPhone 15 de 128 Go à la facture finale de 840,06 €.