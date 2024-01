Le MacBook Pro 14,2'' avec 1 To de SSD et 16 Go de RAM au prix de 8 Go

C'est un modèle sur-mesure qui est rarement disponible chez les revendeurs : la Fnac offre l'option 16 Go de RAM sur le MacBook Pro 14,2" avec puce M3 et 1 To de stockage. Vous pouvez en effet obtenir ce modèle à 2 229 € dans le coloris gris sidéral, soit 230 € d'économies par rapport au tarif officiel de 2 459 € sur l'Apple Store . Normalement, le modèle vendu à ce prix n'embarque que 8 Go de mémoire vive.Les 16 Go de RAM sont très utiles, pour ne pas dire indispensables , dès lors que vous avez une utilisation un minimum exigeante de votre machine. Attention, la durée de cette offre de la Fnac n'est pas précisée.