L'iPad Air M1 à partir de 679 € au lieu de 789 €

Tous les modèles d'iPad Air avec puce M1 sont en promotion en ce début de semaine chez Amazon. Vous pouvez obtenir le modèle Wi-Fi de 64 Go à 679 € au lieu de 789 € (-14%), le modèle Wi-Fi de 256 Go à 879 € au lieu de 989 € (-11%), le modèle cellulaire de 64 Go à 857 € au lieu de 989 € (-13%), et le modèle cellulaire de 256 Go à 1 079 € au lieu de 1 189 € (-9%). Notez que l'iPad 10 est également en promo à partir de 449 € au lieu de 589 €, soit 24% de remise.La durée de cette opération promotionnelle n'est pas précisée. Si cette offre est en soi plutôt intéressante par rapport aux promotions passées, notez bien qu'une révision de l'iPad Air avec la puce M2 est attendue pour le mois de mars : il est donc plutôt conseillé d'attendre encore quelques semaines si vous n'avez pas besoin d'investir rapidement.