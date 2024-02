L'iPhone 14 en promo dès 749 € au lieu de 869 € (-14%)

Plusieurs modèles d'iPhone 14 bénéficient de remises plus importantes que d'habitude chez Amazon en ce début de mois. Vous pouvez obtenir le modèle de 128 Go dès 749 € ( minuit ) au lieu de 869 €, soit 14% de remise. D'autres coloris sont un peu plus chers à 769 € ( rouge mauve ), soit 12% de rabais. Pour 256 Go, le premier prix est à 859,99 € ( rouge ) au lieu de 999 €, soit 14% d'économies. D'autres modèles sont à 870 € ( lumière stellaire ) ou 899 € ( bleu mauve ), soit respectivement -13% ou -10%.L'iPhone 14 Plus n'est pas en reste avec des tarifs débutant pour 128 Go à 829,99 € ( jaune ) au lieu de 969 €, soit 14% de remise. D'autres coloris sont à 869 € ( lumière stellaire minuit ), soit -10%. Pour 256 Go, il n'y a rien capable de concurrencer les énormes promos sur les modèles de 512 Go à 979 € ( lumière stellaire minuit ) au lieu de 1 349 €, soit 27% de rabais !