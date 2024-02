L'iPhone 14 Plus de 512 Go à 979 € au lieu de 1 349 € (-27%)

Très grand écran et très grande capacité : Amazon vient de lancer une énorme offre promotionnelle sur l'iPhone 14 Plus de 512 Go qui est proposé à 979 € dans trois coloris ( lumière stellaire minuit ). Ce sont des modèles qui coûtent normalement 1 349 € chez Apple : la remise est de 27%, ce qui est très rare ! C'est à peine dix euros de plus que le modèle de base avec 128 Go de stockage, vendu 969 € chez Apple.Notez qu'il y a également une offre sur l'iPhone 14 Plus de 128 Go à 829,99 € ( jaune ), soit 14% de remise, et d'autres coloris à 869 € ( lumière stellaire minuit ), soit -10%. Comme à son habitude, Amazon n'indique pas la durée de validité de ses offres.