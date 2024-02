L'iPhone 15 Pro dès 1 082,98 € (-12%), l'iPhone 15 Pro Max dès 1 315 € (-11%)

Intéressantes promotions sur Amazon Allemagne : vous pouvez obtenir l'iPhone 15 Pro à partir de 1 082,98 € au lieu de 1 229 € (-12%) dans le coloris Titane naturel avec 128 Go de stockage, et l'iPhone 15 Pro Max à partir de 1 315 € au lieu de 1 479 € (-11%) dans le coloris noir avec 256 Go de stockage. D'autres coloris sont dans les deux cas disponibles pour un petit surcoût. Les capacités supérieures sont également remisées, mais avec un pourcentage un peu moins généreux.Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont également en promo chez Amazon France, mais avec seulement 5% de remise ( voir notre comparateur de prix ). Vous pouvez commander sur Amazon Allemagne avec votre compte Amazon français, avec une interface qui peut au choix être affichée en allemand ou en anglais. Il y a une petite subtilité au niveau du tarif avec un ajustement de la TVA (elle est de 20% en France au lieu de 19% en Allemagne) et l'ajout de frais de port vers la France. Pour l'iPhone 15 Pro par exemple, on passe ainsi d'un tarif affiché de 1 069 € à la facture finale de 1 082,98 €.