Grosse promo sur tous les modèles d'iPad 10

Après l'offre d'Amazon Italie hier, tous les modèles d'iPad 10 sont désormais en promo à la Fnac avec d'importantes remises immédiates et la possibilité de récupérer 50 € en bons d'achat en bonus grâce au code promo "LOVE10" qui sera valable jusqu'à ce lundi 12 février à 23h59. Vous avez besoin d'être adhérent pour pouvoir récupérer le bon d'achat : si ce n'est pas le cas, il vous suffit d'ajouter la carte Fnac+ à 9,99 € au même panier que l'iPad pour pouvoir utiliser le code dans la foulée.Vous pouvez obtenir le modèle Wi-Fi de 64 Go à 449 € au lieu de 589 € (-24%) et la version 256 Go à 649 € au lieu de 789 € (-18%). Le modèle cellulaire de 64 Go est à 649 € au lieu de 789 € (-18%), et la version avec 256 Go est à 849 € au lieu de 989 € (-14%). Tous les coloris ne sont pas disponibles en ligne, mais il est parfois possible d'opter pour un retrait en magasin en fonction des stocks disponibles à proximité de chez vous.Vous pouvez retrouver les mêmes tarifs chez Amazon et chez Boulanger , mais sans bon d'achat à récupérer en bonus. Rappelons l'offre d'Amazon Italie : elle concerne le modèle d'entrée de gamme qui peut être obtenu à 408,15 € dans trois coloris ( bleu jaune ), soit 31% de remise immédiate. Le prix affiché est de 409 € : il y a un petit ajustement au niveau du panier pour retrancher deux points de TVA et ajouter les frais de port vers la France. L'offre de la Fnac est plus intéressante si vous avez des dépenses à réaliser en utilisant le bon d'achat, mais elle nécessite de sortir une somme plus importante d'un seul coup.Il n'est pas impossible que ces offres trahissent l'arrivée prochaine d'un nouveau modèle : on s'attend en effet à la sortie de l'iPad 11 cette année. Il s'agirait d'une mise à jour de routine, avec l'intégration d'une nouvelle puce et la prise en charge du Bluetooth 5.3, sans autre évolution d'envergure. Les rumeurs tablent sur l'arrivée de nouvelles tablettes dès le mois de mars mais Apple pourrait privilégier l'iPad Pro et l'iPad Air : si tel est le cas, le lancement l'iPad 11 pourrait attendre l'automne.