110 € de remise sur les iPhone 15 et 15 Plus

Les prix sont de nouveau en baisse sur les différents modèles d'iPhone 15 et d'iPhone 15 Plus, désormais avec une remise de 110 € chez Amazon par rapport aux tarif officiels de l'Apple Store Vous pouvez ainsi vous offrir l'iPhone 15 de 128 Go à 859 € au lieu de 969 €, de 256 Go à 989 € au lieu de 1 099 € et de 512 Go à 1 239 € au lieu de 1 359 €. L'iPhone 15 Plus est également concerné avec le modèle de 128 Go à 1 009 € au lieu de 1 119 €, de 256 Go à 1 139 € au lieu de 1 249 €, et enfin de 512 Go à 1 389 € au lieu de 1 499 €. Plusieurs coloris sont à chaque fois disponibles (mais pas forcément tous pour chaque capacité).Sachez qu'il est possible d'obtenir des remises légèrement plus importantes en passant par Amazon Italie avec l'iPhone 15 dès 820,39 € et l'iPhone 15 Plus dès 987,70 € . Comme d'habitude, il y a une petite différence entre le tarif affiché lorsque vous sélectionnez la livraison vers la France au niveau du panier : deux points de TVA sont retranchés et les frais de port sont ajoutés, ce qui explique les tarifs de base différents (respectivement 829 € et 999 €).