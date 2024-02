150 € de remise sur les iPhone 15 et 15 Plus, dès 819 €

C'est un nouveau record de prix sur les iPhone 15 et 15 Plus avec une remise de 150 € aujourd'hui proposée par Amazon sur différents modèles. Tous les coloris ne sont pas disponibles, mais il y a tout de même pas mal de choix. Vous pouvez ainsi vous offrir l'iPhone 15 de 128 Go à 819 € ( jaune ) au lieu de 969 €, de 256 Go à 949 € ( bleu vert ) au lieu de 1 099 € et de 512 Go à 1 199 € ( jaune vert ) au lieu de 1 349 €. Vous pouvez également obtenir l'iPhone 15 Plus de 128 Go à 969 € ( bleu rose ) au lieu de 1 119 €, de 256 Go à 1 099 € ( bleu vert ) au lieu de 1 249 € et enfin de 512 Go à 1 349 € ( noir ) au lieu de 1 499 €.Jusqu'ici, les meilleures remises sur ces modèles atteignaient 110 €. Comme d'habitude avec Amazon, on ne sait pas combien de temps ces tarifs seront disponibles.