L'iPhone 15 Pro dès 1 056,49 € au lieu de 1 229 € (-14%)

Mise à jour 11:48 :

L'iPhone 15 Pro de 128 Go est même tombé à 1 056,49 € chez Amazon Italie dans les quatre coloris.

L'iPhone 15 Pro est de retour à son tarif le plus bas chez Amazon Allemagne où vous pouvez obtenir le modèle de 128 Go à 1 082,99 € au lieu de 1 229 € (-12%) dans les coloris titane naturel et bleu , les deux autres teintes étant légèrement plus chères. Le modèle de 256 Go est à 1 204 € au lieu de 1 359 € (-11%) dans le coloris noir , là aussi avec d'autres coloris un peu plus chers, et la version de 512 Go est à 1 425,85 € au lieu de 1 609 € (-11%) en noir . L'iPhone 15 Pro Max de 256 Go est quant à lui proposé à partir de 1 315 € au lieu de 1 479 € (-11%) dans le coloris noir Vous pouvez commander sur Amazon Allemagne avec votre compte Amazon français comme d'habitude, avec une interface qui peut être configurée en anglais si besoin. Il y a une petite subtilité à connaître au niveau du tarif : au niveau du panier, le prix subit un ajustement de la TVA (elle est de 20% en France au lieu de 19% en Allemagne) et l'ajout de frais de port vers la France. Pour l'iPhone 15 Pro par exemple, on passe ainsi d'un tarif affiché de 1 069 € à la facture finale de 1 082,99 €.