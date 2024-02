Énorme promo sur tous les modèles d'iPad 10

L'offre de la Fnac sur l'iPad 10 déjà proposée pour la Saint Valentin la semaine dernière est de retour : il est possible de bénéficier d'énormes remises immédiates pouvant être cumulées avec un bonus de 10 € reversés en bons d'achat par tranches de 100 € dépensés.Vous pouvez obtenir l'iPad 10 en version Wi-Fi avec 64 Go de stockage à 449 € au lieu de 589 € (-24%) avec 40 € reversés, et la capacité de 256 Go est à 649 € au lieu de 789 € (-18%) avec 60 € reversés. Le modèle cellulaire de 64 Go est à 649 € au lieu de 789 € (-18%) avec 60 € reversés, et la version avec 256 Go est à 849 € au lieu de 989 € (-14%) avec 80 € reversés. Divers coloris sont à chaque fois proposés.Vous devez être adhérent pour pouvoir bénéficier de cette offre. Si vous ne l'êtes pas, il vous suffit d'ajouter la carte Fnac+ à 9,99 € au même panier que l'iPad pour pouvoir utiliser le code promo "POMME10" dans la foulée. Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'à ce dimanche 18 février à 23h59.À en croire les rumeurs, la présentation de l'iPad 11 devrait bien avoir lieu cette année avec au programme des évolutions de routine autour de l'intégration d'une puce plus récente, mais le lancement pourrait attendre cet automne. En revanche, la révision de l'iPad Air et de l'iPad Pro devrait avoir lieu dès le mois prochain