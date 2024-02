L'iPhone 15 de 128 Go à 790,88 € au lieu de 969 € (-18%)

L'iPhone 15 de base avec 128 Go de stockage passe pour la première fois sous la barre des 800 € chez Amazon Italie où vous pouvez l'obtenir à 790,88 € dans tous les coloris. Le tarif officiel est de 969 € chez Apple : cela représente 18% d'économies ! C'est encore mieux que chez Amazon France où les tarifs débutent à 819 € . Pour 256 Go, c'est en revanche bien chez Amazon France qu'il faut se rendre pour bénéficier de la meilleure offre à 949 € au lieu de 1 099 € (-14%).Pour commander sur Amazon Italie, rien de plus simple : il vous suffit d'utiliser votre compte français habituel et le processus de commande ne change pas. Seule subtilité à connaître, une légère modification du prix a lieu lorsque la livraison vers la France est sélectionnée : il faut en effet retrancher deux points de TVA et ajouter les frais de port, ce qui explique la petite différence entre le tarif affiché de 799 € et la facture finale de 790,88 €.