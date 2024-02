Le Mac mini M2 dès 576,95 € au lieu de 699 € (-18%)

Le Mac mini avec puce M2 est de retour en promotion chez Amazon Italie chez qui vous pouvez obtenir le modèle de 256 Go à 576,95 € au lieu de 699 € (-18%) et le modèle de 512 Go à 773,66 € au lieu de 929 € (-17%) sur l'Apple Store en France.Vous pouvez passer commande sur Amazon Italie avec votre compte Amazon français habituel. Il y a simplement un petit ajustement tarifaire au niveau du panier pour ajouter les frais de port vers la France et retirer deux points de TVA, ce qui explique la petite différence entre le tarif initialement affiché, de 579 € pour le modèle de 256 Go, et la facture finale de 576,95 €.