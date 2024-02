Le MacBook Pro 14,2'' avec puce M3 Pro et 1 To à 2 699,99 € (-10%)

Le MacBook Pro 14,2" avec puce M3 Pro, 18 Go de RAM et 1 To de stockage bénéficie d'une remise un peu plus importante que d'habitude chez Amazon dans le coloris argent : vous pouvez actuellement obtenir ce modèle à 2 699,99 € au lieu de 2 999 € chez Apple , soit 10% d'économies.D'autres modèles de MacBook Pro de la gamme actuelle sont en promotion chez différents revendeurs en ce moment mais aucun n'atteint la barre des 10% de remise : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix