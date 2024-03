L'iPhone 15 de 128 Go dès 790,88 € au lieu de 969 € (-18%)

L'iPhone 15 de 128 Go est de retour sous la barre des 800 euros chez Amazon Italie où vous pouvez actuellement l'obtenir à 790,88 € dans le coloris noir au lieu de 969 € chez Apple , soit 18% d'économies. Les autres coloris sont bien disponibles, mais un peu plus chers. Pour 256 Go, comptez 979,74 € au lieu de 1 099 € (-11%) dans le coloris bleu.Comme d'habitude avec Amazon Italie, rappelons que vous pouvez commander avec votre compte français habituel et qu'en dehors de l'interface en italien, rien ne change. La seule subtilité à connaître concerne la facturation avec un petit changement de prix au niveau du panier pour s'ajuster à la TVA française de 20% (au lieu de 22% en Italie) et ajouter les frais de port. C'est ainsi qu'on passe d'un tarif affiché de 799 € pour le modèle de 128 Go à la facture finale de 790,88 €.