Le Mac mini M2 dès 547,44 €, jusqu'à -25% !

Le Mac mini avec puce M2 et 256 Go de stockage est proposé à un excellent prix chez Amazon Italie où vous pouvez actuellement l'obtenir à 547,44 € , soit 22% de remise par rapport au tarif officiel qui est de 699 € chez Apple . Par le même biais, le modèle de 512 Go est à 694,98 € au lieu de 929 €, soit 25% d'économies !Vous pouvez commander sur Amazon Italie avec votre compte Amazon français habituel. Il y a simplement une petite subtilité à connaître : le prix s'ajuste au niveau du panier lorsque la livraison vers la France est sélectionnée afin de retrancher deux points de TVA et ajouter les frais de port. C'est ainsi qu'on passe du prix affiché de 549 € pour le modèle de 256 Go à la facturation finale de 547,44 €. Attention, la durée de cette offre n'est pas précisée.