-30 € sur l'Apple Watch SE, -50 € sur l'Apple Watch Series 9

Plusieurs revendeurs ont ce dimanche lancé une remise de 30 € sur l'Apple Watch SE et de 50 € sur l'Apple Watch Series 9. Vous pouvez ainsi obtenir l'Apple Watch SE dès 249 € à la Fnac chez Boulanger et chez Amazon , et l'Apple Watch Series 9 dès 399 € à la Fnac chez Boulanger et chez Amazon La Fnac propose un autre avantage avec la possibilité d'obtenir le chargeur magnétique USB-C de l'Apple Watch à 15 € au lieu de 29,99 € s'il est acheté dans la même commande qu'une Apple Watch. Cette offre concernant le chargeur sera valable tout le mois de mars, mais on ne sait pas combien de temps la remise sur les Apple Watch sera valable.