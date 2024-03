Le MacBook Air M1 à 931 € au lieu de 1 199 € (-22%)

Le MacBook Air avec puce M1 et 256 Go de stockage est descendu à 931 € chez Amazon dans deux coloris ( gris sidéral or ) au lieu de 1 199 € chez Apple , soit 22% de rabais. C'est encore mieux que sur le Refurb Store où les versions reconditionnées par Apple de ce MacBook Air sont proposées à 959 € ( argent or ) alors qu'il s'agit bien chez Amazon de modèles neufs. Le coloris argenté est quant à lui affiché à 979 € (-18%), son prix promotionnel plus courant.L'offre est bonne, mais attention : il devrait y avoir du nouveau concernant le MacBook Air d'ici la fin du mois de mars avec l'arrivée des premiers modèles M3 qui devraient entraîner à la baisse les tarifs des modèles M2 et potentiellement la disparition du modèle M1. Il y a peu de chances que le modèle M2 tombe à un tarif aussi attractif, mais il devrait tout de même gagner en attractivité.