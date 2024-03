Refurb Store : le MacBook Air M1 tombe à 909 €, le modèle M2 dès 1 019 €

Suite au lancement du MacBook Air M3 et la mise à retraite de l'ancien modèle de génération M1, Apple a baissé les tarifs des versions reconditionnées des modèles M1 et M2 sur le Refurb Store . En entrée de gamme, le modèle M1 est désormais proposé à 909 € ( argent or ) avec 256 Go de stockage et à 1 109 € ( argent or ) pour 512 Go de stockage. Précédemment, ces modèles étaient respectivement vendus 959 € et 1 199 €.Mieux dotés, les modèles 13,6" avec puce M2 sont désormais affichés dès 1 019 € ( argent minuit ) pour 256 Go et 1 209 € ( argent minuit ) pour 512 Go, contre 1 099 € et 1 399 € précédemment. Les modèles 15,3" sont désormais disponibles à 1 259 € ( argent minuit ) pour 256 Go et à 1 449 € ( argent minuit ) pour 512 Go, au lieu de 1 359 € et 1 549 € précédemment.Rappelons que les ordinateurs vendus sur le Refurb Store sont reconditionnés directement par Apple. Ils sont souvent issus de retours sous 14 jours, avec un état normalement indiscernable des modèles neufs. Ils ont le grand avantage de bénéficier de la même garantie de deux ans que les modèles neufs.