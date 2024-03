Dès 519 €, des iPhone 13 mini, 13 et 13 Pro Max sur le Refurb Store !

Après trois ans d'absence , l'iPhone fait son grand retour sur le Refurb Store d'Apple aujourd'hui ! Apple propose à prix réduit certains modèles d'iPhone 13 mini, d'iPhone 13 et d'iPhone 13 Pro Max.Dans le coloris noir, vous pouvez vous offrir l'iPhone 13 mini de 128 Go à 519 € ou de 256 Go à 649 € , et l'iPhone 13 de 128 Go à 639 € , de 256 Go à 749 € ou de 512 Go à 959 € L'iPhone 13 mini, qui n'est plus vendu par Apple, est supérieur en tout point à l'iPhone SE qui est plus cher à 529 € pour 64 Go ou 599 € pour 128 Go : si vous cherchez un iPhone premier prix, c'est un excellent choix. Pour l'iPhone 13, c'est une remise de 15% par rapport aux tarif habituels de l'Apple Store qui le vend à partir de 749 €. C'est un peu plus cher que l'iPhone SE, mais c'est un niveau de confort largement supérieur avec un écran plus confortable que le modèle mini (6,1" au lieu de 5,4").Beaucoup plus haut de gamme, Apple vend aussi l'iPhone 13 Pro Max de 128 Go à 959 € ( graphite ), de 256 Go à 1 069 € ( graphite argent ), de 512 Go à 1 279 € ( graphite ) et de 1 To à 1 499 € ( graphite argent ). Il y a deux générations d'écart avec l'iPhone 15 Pro Max vendu à partir de 1 479 € pour 256 Go, mais un tarif nettement plus abordable.Les appareils vendus par Apple sur son Refurb Store sont reconditionnés par ses propres soins, et c'est la garantie d'un travail soigné : il est la plupart du temps impossible de distinguer le reconditionné du neuf. D'ailleurs, la garantie est identique ! Le retour de modèles d'iPhone reconditionnés est une excellente nouvelle pour ceux qui veulent faire des économies sans pour autant vouloir tenter leur chance chez les reconditionneurs dont le sérieux varie d'un site à l'autre. Attention, les stocks sont limités et on ne sait pas si ce retour est temporaire ou non.