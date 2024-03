L'iMac M1 quatre ports avec 512 Go de retour à 1 245 €

La promo de Darty déjà lancée il y a une semaine est de retour : l'iMac avec puce M1, quatre ports USB-C de 512 Go de stockage peut être obtenu à 1 245 € dans le coloris bleu. C'est une belle économie par rapport au modèle M3 équivalent qui est à 2 059 € sur l'Apple Store Les différences avec le modèle actuel résident essentiellement dans le surplus de puissance de la puce M3 et la prise en charge de standards sans fil plus récents (Wi‑Fi 6E et Bluetooth 5.3). Si vous êtes à la recherche d'un iMac avec quatre ports USB-C sans trop vous soucier du reste, c'est une excellente affaire.