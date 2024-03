Deux mois d'abonnement offerts à Apple TV+

À peine l'offre précédente terminée, Apple a lancé une nouvelle opération promotionnelle permettant d'obtenir deux mois d'abonnement gratuits à son service de streaming. Cette fois, c'est pour fêter l'arrivée du filmsur la plateforme, cinq mois après sa sortie au cinéma. Pour profiter de cette opération promotionnelle, il faut se rendre sur ce lien et cliquer sur « Activer l'offre ». Vous avez jusqu'à ce jeudi 14 mars 2024 inclus pour en profiter.Malheureusement, cette offre ne vous permettra pas de regarder le film de Martin Scorsese sur Apple TV+ si vous résidez en France : Apple ne peut pas le diffuser à cause de la chronologie des médias qui impose un délai de 17 mois après la sortie en salle. Ce sera donc pour mars 2025...Il y a tout de même dans le catalogue d'Apple TV+ de quoi occuper de nombreuses soirées pendant les deux mois de gratuité. Comme d'habitude, cette offre est. Bien que les conditions d'éligibilité soient floues, il est souvent possible de profiter des offres de ce type en ayant déjà bénéficié de périodes de gratuité quelques mois plus tôt. Attention, l'abonnement gratuit mis en place avec cette offre est automatiquement reconduit de manière payante (à 9,99 € par mois) à la fin de la période de gratuité : pensez bien à mettre en place un rappel pour résilier l'abonnement pour éviter une mauvaise surprise.