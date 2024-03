Le MacBook Air M2 de 512 Go avec 16 Go de RAM au prix de 8 Go

Le MacBook Air avec puce M2, 512 Go de stockage et 16 Go de RAM est en promotion à la Fnac qui le propose à 1 429 € dans deux coloris ( gris sidéral minuit ). C'est exactement le même tarif que le modèle avec seulement 8 Go de RAM, et cela représente une économie de 230 € par rapport à l'option 16 Go de l'Apple Store Seule concession, la Fnac indique qu'il s'agit de la puce M2 avec 8 coeurs graphiques, le modèle d'entrée de gamme alors que le MacBook Air M2 avec 512 Go en standard embarque une puce M2 mieux dotée avec 10 coeurs graphiques. C'est étrange car il n'est normalement pas possible d'intégrer 16 Go de RAM sans basculer sur la puce M2 haut de gamme. Mais faute de pouvoir vérifier...Cette configuration est en tout cas particulièrement intéressante car les 16 Go de RAM sont très utiles au quotidien pour une utilisation multitâches. Il vaut mieux un modèle M2 bien doté en RAM qu'un modèle M3 frustrant sur ce point. À titre de comparaison, le modèle M3 équivalent coûte 1 759 € chez Apple Attention, la Fnac n'indique pas la durée de son offre. Au risque qu'elle s'envole avant d'avoir pu en profiter, il peut être intéressant d'attendre le retour de l'opération promotionnelle permettant d'obtenir des bons d'achat de 10 € par tranches de 100 € dépensés ( il y en a eu une le week-end dernier ). Sur ce MacBook Air, cette offre permet de récupérer 140 €, ce qui est loin d'être négligeable.