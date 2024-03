Un iPad mini cellulaire à 619,99 € au lieu de 859 € (-28%)

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

L'iPad mini 6 cellulaire de 64 Go dans le coloris rose bénéficie d'une très importante remise chez Amazon où il est actuellement possible de l'obtenir à 619,99 € au lieu de 859 € chez Apple , soit 28% de rabais.Ce modèle cellulaire se retrouve ainsi moins cher que le modèle Wi-Fi, dont le premier prix est de 639 € chez Amazon dans le coloris gris sidéral au lieu de 659 € chez Apple, soit seulement 3% de remise. Attention, cette offre est intéressante mais on s'attend à la sortie de l'iPad mini 7 cette année, une mise à jour qui pourrait survenir dès le printemps.