Remises et bons d'achat sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max

L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max sont en promotion à la Fnac ce week-end avec une remise immédiate de 60 €, la possibilité de récupérer des bons d'achat de 10 € par tranches de 100 € dépensés, et des remises annexes sur les coques et les chargeurs. C'est le code "ADHMARS" qu'il faut utiliser au niveau du panier. L'offre est réservée aux adhérents : si ce n'est pas votre cas, rajoutez la carte Fnac+ à 7,99 € au même panier que l'iPhone si vous n'êtes pas adhérent pour pouvoir utiliser le code promo dans la foulée. Cette offre sera valable jusqu'à ce dimanche 17 mars à 23h59.Dans le cadre de cette offre, vous pouvez donc obtenir l'iPhone 15 Pro à partir de 1 169 € au lieu de 1 229 € chez Apple avec un minimum de 110 € à récupérer en bons d'achat, et l'iPhone 15 Pro Max à partir de 1 419 € au lieu de 1 479 € avec un minimum de 140 € reversés en bons d'achat.Deux autres offres sont cumulables avec cette opération promotionnelle : en cas d'achat conjoint avec l'iPhone, vous pouvez obtenir un rabais de 20% sur les coques Apple qui se retrouvent ainsi à partir de 47,99 € au lieu de 59,99 € une fois ajoutées au panier, et une remise de 50% sur un chargeur USB-C, qu'il soit pour l'iPhone ou un appareil beaucoup plus gourmand comme un iPad ou un Mac. Vous pouvez obtenir le chargeur USB-C de 20 W d'Apple à 13,51 € au lieu de 26,99 €, le modèle de 30 W à 28,01 € au lieu de 55,99 €, le modèle double de 35 W à 33,01 € au lieu de 65,99 €, le modèle de 70 W à 33,01 € au lieu de 65,99 €, le modèle de 96 W à 43,01 € au lieu de 85,99 €, et enfin le modèle de 140 W à 53 € au lieu de 105,99 €.