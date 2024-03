50 € de remise sur l'Apple Watch Series 9 + bons d'achat

Intéressante offre sur l'Apple Watch Series 9 ce week-end : elle bénéficie d'une remise immédiate de 50 € à la Fnac qui ajoute la possibilité de récupérer 10 € en bons d'achat par tranches de 100 € dépensés, soit 30 € pour le modèle de 41 mm qui descend à 399 € au lieu de 449 € et 40 € pour le modèle de 45 mm qui se retrouve à 429 € au lieu de 479 €.Cette offre nécessite d'être adhérent : si vous ne l'êtes pas, il vous faut rajouter la carte Fnac+ à 7,99 € au même panier que l'Apple Watch. Il faut ensuite utiliser le code promo "ADHMARS" avant de valider la commande. Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'à ce dimanche 17 mars à 23h59.En cas d'achat conjoint avec l'Apple Watch, vous pouvez également bénéficier d'une remise de 50% sur un chargeur d'Apple, qu'il s'agisse du modèle magnétique à 15,01 € au lieu de 29,99 € ou un modèle USB-C compatible iPhone, iPad ou Mac avec le chargeur USB-C de 20 W à 13,51 € au lieu de 26,99 €, le modèle de 30 W à 28,01 € au lieu de 55,99 €, le modèle double de 35 W à 33,01 € au lieu de 65,99 €, le modèle de 70 W à 33,01 € au lieu de 65,99 €, le modèle de 96 W à 43,01 € au lieu de 85,99 €, et enfin le modèle de 140 W à 53 € au lieu de 105,99 €.En entrée de gamme, l'Apple Watch SE est également en promo avec une remise de 30 € : les modèles de 40 mm se retrouvent ainsi à 249 € au lieu de 279 € et ceux de 44 mm à 279 € au lieu de 309 €. En revanche, elle n'est pas éligible aux bons d'achat. C'est tout le contraire pour l'Apple Watch Ultra qui ne bénéficie pas de la moindre remise à 899 € comme chez Apple, mais qui permet bien de recevoir 80 € en bons d'achat. L'offre concernant les chargeurs à -50% est valable sur tous les modèles.