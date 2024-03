Jusqu'à -18% sur l'écran Pro Display XDR d'Apple

L'écran Pro Display XDR d'Apple est en promo chez Amazon avec le modèle avec verre standard à 4 699 € au lieu de 5 499 € (-15%) et le modèle avec verre nano-texturé à 5 337,82 € au lieu de 6 499 € (-18%). À cela, il faut ajouter le pied Pro Stand à 1 099 € chez Apple (il n'est pas en vente chez Amazon), ou le kit de montage VESA à 219 € Cet écran 6K Mini-LED de 32 pouces est particulièrement onéreux, ce qui le réserve à quelques professionnels de l'image. Des rumeurs ont évoqué une révision avec un écran 7K qui aurait été prévue pour l'année dernière, mais on n'en a plus entendu parler depuis.