Les AirPods 3 à 161,14 € au lieu de 199 € (-19%)

Vendus à 199 € sur l'Apple Store , les AirPods 3 avec boîtier de charge Lightning sont régulièrement en promotion chez les revendeurs officiels français et on peut ainsi actuellement le retrouver à 179 € chez Amazon , soit 10% de remise. Il est possible d'obtenir mieux aujourd'hui en passant par Amazon Italie où les écouteurs tombent cette fois à 161,14 € , soit 19% d'économies !Le prix affiché par Amazon Italie est de 159 € : il y a un petit ajustement au niveau du panier pour réduire la TVA (20% en France au lieu de 22% en Italie) et rajouter les frais de port, ce qui explique la petite différence tarifaire finale. Attention, la durée de cette offre promotionnelle n'est pas précisée.Si ce sont les modèles avec boîtier de charge compatible MagSafe que vous cherchez, la meilleure offre du moment se trouve à 180,05 € chez Amazon France au lieu de 209 € chez Apple , soit 14% de remise.