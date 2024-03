Le Mac mini M2 de 256 Go à 557,28 € au lieu de 699 € (-20%)

Le Mac mini avec puce M2 et 256 Go de stockage coûte normalement 699 € sur l'Apple Store en France, et il est parfois disponible en version reconditionnée à 589 € sur le Refurb Store . Il ne bénéficie pas spécialement de promos chez les revendeurs français , mais il y a un joli coup à jouer aujourd'hui chez Amazon Italie où vous pouvez obtenir une version neuve à précisément 557,28 € , livraison vers la France comprise.Le tarif affiché est de 559 € : une fois le Mac mini ajouté au panier et la livraison vers la France sélectionnée, il y a un petit ajustement tarifaire pour la TVA française (de 20% au lieu de 22% en Italie) et l'ajout des frais de port, d'où la petite différence sur la facture finale de 557,28 €. Vous pouvez commander sur Amazon Italie avec votre compte français : l'interface est en italien mais on s'y retrouve facilement.