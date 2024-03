-10% sur une sélection de MacBook Pro de génération M3

Encore rarement en promotion, certains modèles de MacBook Pro avec puces M3 Pro ou M3 Max bénéficient actuellement d'une remise immédiate de 10% chez Darty Il y a deux MacBook Pro 14,2" dans le coloris noir sidéral avec un modèle avec puce M3 Pro avec 18 Go de RAM et 1 To de stockage à 2 699 € au lieu de 2 999 €, et un modèle avec puce M3 Max avec 36 Go de RAM et 1 To de stockage à 3 599 € au lieu de 3 999 €.Il y a également quatre MacBook Pro 16,2" avec un modèle d'entrée de gamme avec puce M3 Pro avec 18 Go de RAM et 512 Go de stockage dans le coloris argent à 2 699 € au lieu de 2 999 €, un modèle avec puce M3 Pro, 36 GO de RAM et 512 Go de stockage dans le coloris argent à 3 119 € au lieu de 3 459 €, un modèle avec puce M3 Max, 36 Go de RAM et 1 To de stockage dans le coloris noir sidéral à 3 829 € au lieu de 4 249 €, et enfin le modèle le plus haut de gamme standard avec puce M3 Max, 48 Go de RAM et 1 To de stockage dans le coloris argent à 4 359 € au lieu de 4 849 €.Quelques autres configurations sont en promotion chez Amazon mais avec des pourcentages de remise moins importants : vous pouvez les retrouver sur notre comparateur de prix . La durée de l'offre de Darty n'est pas précisée.