Le MacBook Air M1 à 939 € avec 50 € reversés en bonus

Le MacBook Air avec puce M1 n'est plus au catalogue d'Apple depuis la sortie des modèles M3 au début du mois, mais il est toujours proposé par certains revendeurs à prix réduit et il y a une offre intéressante la Fnac ce week-end : vous pouvez l'obtenir à 939 € ( argent gris sidéral ) et récupérer 50 € en bonus sur votre compte fidélité Fnac, à redépenser comme bon vous semble. L'ordinateur revient donc virtuellement à 889 €.Cette offre est intéressante si vous êtes déjà adhérent Fnac, un peu moins si vous ne l'êtes pas puisqu'il faudra investir 9,99 € dans le carte Fnac+ pour pouvoir récupérer le bon d'achat de 50 €.Sachez que vous pouvez obtenir le MacBook Air M1 légèrement moins cher (mais sans bon d'achat) en version reconditionnée par Apple sur le Refurb Store à 909 € ( argent or ) avec 256 Go de stockage et à 1 109 € ( argent or ) pour 512 Go de stockage. À la Fnac, le MacBook Air est en revanche parfaitement neuf.