Jusqu'à -16% sur l'iPhone 14, à partir de 749 €

L'iPhone 14 bénéficie de remises plus importantes que d'habitude ce week-end chez Amazon dans le coloris Minuit : le modèle de 128 Go peut être obtenu dès 749 € au lieu de 869 € chez Apple (-14%) et celui de 256 Go qui est plus rarement en promo est descendu à 835 € au lieu de 999 €, soit 16% de remise immédiate.Tous les autres coloris bénéficient de remises mais elles sont moins importantes, notamment sur le modèle de 256 Go où les autres teintes sont à 889 € : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix . Du côté de l'iPhone 15, les tarifs débutent à 859 € au lieu de 969 € (-11%).