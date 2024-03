Jusqu'à -10% sur des MacBook Pro M3 chez Amazon

Après Darty et la Fnac il y a quelques jours , c'est au tour d'Amazon de lancer des offres promotionnelles sur certains modèles de MacBook Pro de génération M3, avec des remises allant jusqu'à -10% par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store . Certaines offres sont nouvelles, d'autres sont alignées sur la concurrence. Voici les meilleurs tarifs.En entrée de gamme, le MacBook Pro 14,2" avec puce M3 et 8 Go de RAM bénéficie d'un petit coup de pouce avec le modèle de 512 Go coloris gris sidéral à 1 887 € ( Amazon ) au lieu de 1 999 €. Pour 1 To, le coloris argent est à 2 117,55 € ( Amazon ) au lieu de 2 229 €.Mieux doté, le MacBook Pro 14,2" avec puce M3 Pro, 18 Go de RAM et 1 To de stockage dans le coloris noir sidéral est à 2 699 € ( Amazon Fnac ) au lieu de 2 999 €, et un modèle avec puce M3 Max avec 36 Go de RAM et 1 To de stockage est à 3 599 € ( Amazon Fnac ) au lieu de 3 999 €.Quatre configurations de MacBook Pro 16,2" sont également en promo avec un modèle d'entrée de gamme avec puce M3 Pro, 18 Go de RAM et 512 Go de stockage dans le coloris argent à 2 699 € ( Amazon Fnac ) au lieu de 2 999 €, un modèle avec puce M3 Pro, 36 Go de RAM et 512 Go de stockage dans le coloris argent à 3 119 € ( Darty Fnac ) au lieu de 3 459 €, un modèle avec puce M3 Max, 36 Go de RAM et 1 To de stockage dans le coloris noir sidéral à 3 829 € ( Amazon Fnac ) au lieu de 4 249 €, et enfin le modèle le plus haut de gamme standard avec puce M3 Max, 48 Go de RAM et 1 To de stockage dans le coloris argent à 4 359 € ( Darty Fnac ) au lieu de 4 849 €.