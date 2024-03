L'iPhone 14 de 128 Go à 643,33 € au lieu de 869 € (-26%)

L'iPhone 14 de 128 Go est normalement vendu 869 € sur l'Apple Store en France. Il est constamment en promotion chez les revendeurs officiels : le meilleur tarif actuel est de 749 € chez Amazon dans le coloris minuit, soit 14% de remise. Il est aujourd'hui possible d'aller beaucoup plus loin chez Amazon Italie avec un tarif de 643,33 € sur plusieurs coloris ( minuit violet ), soit cette fois 26% d'économies !Le tarif affiché sur Amazon Italie est de 649 € : après avoir sélectionné la livraison vers la France au niveau du panier, il y a un petit ajustement tarifaire pour la TVA française (de 20% au lieu de 22% en Italie) et l'ajout des frais de port, d'où la différence avec la facture finale de 643,33 €. Vous pouvez utiliser votre compte Amazon français habituel pour commander sur Amazon Italie : rien ne change en dehors de l'interface en italien.