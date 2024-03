L'iMac M1 avec quatre ports et 512 Go de retour à 1 245 €

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Déjà en promo au même prix au début du mois, l'iMac M1 avec quatre ports USB-C et 512 Go de stockage est de retour à 1 245 € chez Darty dans le coloris bleu. C'est une excellente offre : Apple le vend encore en version reconditionnée à 1 599 € , or il s'agit ici d'un produit neuf. Le modèle équivalent en version M3 coûte 2 059 € sur l'Apple Store Les principales différences entre ce modèle M1 et le modèle actuel avec puce M3 réside dans le surplus de puissance de la puce M3 et la prise en charge de standards sans fil plus récents (Wi‑Fi 6E et Bluetooth 5.3).