L'iPhone 15 dès 790,88 € au lieu de 969 € (-18%)

Après l'iPhone 14 à 643,33 € hier, c'est au tour de l'iPhone 15 de 128 Go d'être en promotion chez Amazon Italie où vous pouvez l'obtenir à 790,88 € dans tous ses coloris au lieu de 969 € chez Apple en France, soit 18% d'économies. Si vous avez besoin de 256 Go, le tarif monte à 938,42 € au lieu de 1 099 € (-15%).Les tarifs d'Amazon France, qui sont les plus bas parmi les revendeurs officiels en France, sont nettement plus chers à 859 € pour 128 Go et 989 € pour 256 Go. Vous pouvez passer commande sur le site d'Amazon Italie avec votre compte Amazon français : tout se passe comme d'habitude à l'exception de l'interface en italien. Seule subtilité à connaître, il y a un petit ajustement tarifaire au niveau du panier lorsque la livraison vers la France est sélectionnée afin d'adapter la TVA (20% en France au lieu de 22% en Italie) et ajouter les frais de port, ce qui explique la petite différence entre le tarif initial de 799 € (pour 128 Go) et la facture finale de 790,88 €.