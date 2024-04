Un iPhone 15 Pro Max + une coque MagSafe à 1 285,20 € au lieu de 1 538 € (-16%)

L'iPhone 15 Pro Max dans sa capacité de base de 256 Go coûte normalement 1 479 € chez Apple Boulanger a mis en place une offre très intéressante sur un pack comprenant l'iPhone 15 Pro Max dans son coloris bleu et un coque transparente MagSafe d'une valeur de 59 € qui est proposé à 1 285,20 € , soit 16% d'économies par rapport au total qui devrait être de 1 538 €.Inutile d'aller vérifier : non, les autres coloris ne sont pas concernés par cette offre promotionnelle dont la durée de validité n'est pas précisée.