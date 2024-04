Apple lance les AirPods Pro 2 en version reconditionnée à 229 €

Mise à jour 21:39 :

Attention, il s'agit de la version des AirPods Pro 2 avec un boîtier de charge équipé d'un connecteur Lightning, et pas avec le standard USB-C mis en place en septembre dernier. L'article a été mis à jour en fonction.

Les AirPods Pro 2 viennent de faire leur apparition pour la première fois sur le Refurb Store où vous pouvez les obtenir à 229 € au lieu de 279 € sur l'Apple Store . Le rabais est toujours bon à prendre mais attention, il s'agit de l'ancienne version avec un boîtier de recharge équipé du connecteur Lightning et non du standard USB-C comme c'est le cas sur l'Apple Store depuis septembre dernier Ce rabais de 50 € correspond à une remise de 18%, et il permet d'aller un peu plus loin que les revendeurs chez qui les promotions sont plus timides. La meilleure offre du moment sur une version neuve est en effet à 245 € chez Amazon Les produits reconditionnés par Apple sont la plupart du temps issus de retours sous 14 jours, inspectés et remis à neuf si besoin, et la qualité finale est généralement irréprochable. Les produits du Refurb Store bénéficient de la même garantie que les produits neufs, ce qui rend cette alternative particulièrement intéressante pour faire des économies sans compromis particulier. Attention, la seule subtilité à connaître concerne la gestion des stocks : l'approvisionnement est très variable selon les produits et on ne peut pas savoir si la disponibilité des AirPods Pro 2 reconditionnés sera bonne ou plus ponctuelle. La mise en ligne de nouveaux stocks a en tout cas lieu tôt chaque matin.