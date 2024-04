L'iPhone 15 Pro dès 1 036,82 € au lieu de 1 229 € (-16%)

L'iPhone 15 Pro est normalement vendu à partir de 1 229 € chez Apple en France, et il est possible d'obtenir un rabais de 10% chez Amazon où les prix démarrent à 1 109 € . Une autre alternative s'offre aujourd'hui à vous avec une promo d'Amazon Italie qui permet d'obtenir l'iPhone 15 Pro à partir de 1 036,82 € dans tous ses coloris, soit 16% d'économies. Pour 256 Go, comptez 1 184,35 € au lieu de 1 359 € (-13%). Par le même biais, vous pouvez aussi vous offrir un iPhone 15 Pro Max à partir de 1 282,78 € au lieu de 1 479 € (-13%). L'iPhone 15 standard est quant à lui proposé dès 790,88 € au lieu de 969 € (-18%).Vous pouvez utiliser votre compte Amazon français habituel pour commander sur Amazon Italie : rien ne change à part l'interface en italien. Notez qu'il y a un petit ajustement tarifaire au niveau du panier pour adapter la TVA (20% en France au lieu de 22% en Italie) et rajouter les frais de port, ce qui explique la petite différence entre le tarif affiché, de 1 049 € pour l'iPhone 15 Pro de 128 Go, et le tarif final de 1 036,82 €.