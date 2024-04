Les MacBook Air M2 en promo à la Fnac

Il y a de bonnes affaires à réaliser sur le MacBook Air M2 ce week-end à la Fnac qui permet de cumuler des remises immédiates et l'obtention de bons d'achat de 10 € par tranches de 100 € dépensés grâce au code promo "AVRIL24". Si vous n'êtes pas adhérent, il faut simplement rajouter la carte Fnac+ à 9,99 € au même panier que le Mac pour pouvoir utiliser le code dans la foulée.Vous pouvez vous offrir le modèle d'entrée de gamme avec 256 Go de stockage à 1 099 € ( gris sidéral minuit ) au lieu de 1 199 € avec 100 € reversés en bons d'achat, ou le modèle avec 512 Go de stockage à 1 279 € ( gris sidéral ) au lieu de 1 429 € avec 120 € reversés. Il y a également deux intéressantes configurations sur mesure avec 1 To de stockage, soit avec 8 Go de RAM à 1 429 € ( gris sidéral ) au lieu de 1 659 € avec 140 € reversés, soit avec 16 Go de RAM à 1 689 € ( gris sidéral ) au lieu de 1 889 € avec 160 € reversés.Cette offre promotionnelle sera valable jusqu'à ce dimanche 7 avril à 23h59. Notez qu'elle est également valable sur les MacBook Air M3 et l'ensemble des autres Macs , mais sans remise immédiate à cumuler.