L'iPad 10 dès 449 € (-24%) avec 40 € reversés en bonus

L'iPad 10 bénéficie d'une très belle offre promotionnelle ce week-end à la Fnac qui permet de cumuler grosses remises immédiates et bons d'achat à récupérer qui sont de 10 € par tranches de 100 € dépensés grâce au code "AVRIL24" qui sera valable jusqu'à ce dimanche 7 avril à 23h59. Vous avez besoin d'être adhérent pour profiter de l'offre : si ce n'est pas le cas, il vous suffit d'ajouter la carte Fnac+ à 9,99 € au même panier que l'iPad pour pouvoir utiliser le code dans la foulée.En version Wi-Fi, l'iPad 10 avec 64 Go de stockage est à 449 € au lieu de 589 € (-24%) avec 40 € reversés, et la capacité de 256 Go est à 649 € au lieu de 789 € (-18%) avec 60 € reversés. En version cellulaire, le modèle de 64 Go est à 649 € au lieu de 789 € (-18%) avec 60 € reversés, et la version avec 256 Go est à 849 € au lieu de 989 € (-14%) avec 80 € reversés. Plusieurs coloris sont à chaque fois disponibles.Notez que l'offre est également valable sur l'iPad 9 qui est en vente flash à 379 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 439 € avec 30 € reversés en bonus, mais pas sur les iPad Air et Pro qui sont exclus de l'opération promotionnelle.