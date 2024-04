Un minimum de 100 € de remise sur les iPhone 15 et 15 Pro + bons d'achat en bonus

Toute la gamme d'iPhone 15 est concernée par une intéressante offre promotionnelle de la Fnac ce week-end, avec des remises immédiates d'un minimum de 100 € par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store et la possibilité en bonus de récupérer des bons d'achat de 10 € par tranches de 100 € dépensés grâce au code "AVRIL2024". De quoi s'offrir quelques accessoires ! Si vous n'êtes pas adhérent, il suffit d'ajouter la carte Fnac+ à 9,99 € au même panier que l'iPhone pour pouvoir utiliser le code promo dans la foulée. Cette offre sera valable jusqu'à ce dimanche 7 avril à 23h59.Dans le cadre de cette offre, vous pouvez obtenir l'iPhone 15 dès 869 € au lieu de 969 € avec un minimum de 80 € reversés en bons d'achat, l'iPhone 15 Plus dès 1 019 € au lieu de 1 119 € avec un minimum de 100 € reversés, l'iPhone 15 Pro dès 1 119 € au lieu de 1 229 € avec un minimum de 110 € reversés, et enfin l'iPhone 15 Pro Max dès 1 369 € au lieu de 1 479 € avec un minimum de 130 € reversés. Les autres modèles d'iPhone ne sont pas concernés par cette offre.