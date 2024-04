Vente flash sur des Mac mini M2 sur mesure

Trois configurations sur-mesure de Mac mini de génération M2 sont en vente flash à la Fnac ainsi que chez Darty, jusqu'à ce jeudi 11 avril à minuit. Vous pouvez vous offrir le modèle avec puce M2, 8 Go de RAM et 1 To de stockage à 1 069 € ( Fnac Darty ) au lieu de 1 159 € chez Apple, le modèle avec 24 Go de RAM et 256 Go de stockage à 1 069 € ( Fnac Darty ) au lieu de 1 159 € chez Apple, et le modèle avec puce M2 Pro, 16 Go de RAM et 1 To de stockage à 1 649 € ( Fnac Darty ) au lieu de 1 779 € chez Apple.Pour ce qui est des configurations standard, il y a une petite remise chez Amazon sur le modèle M2 Pro avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage à 1 465 € au lieu de 1 549 €, mais les modèles M2 ne bénéficient pas d'offre particulière.