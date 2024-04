Quelques modèles d'iMac M3 en vente flash

Quelques modèles d'iMac M3 avec quatre ports USB-C sont en vente flash à la Fnac et chez Darty jusqu'à ce jeudi 11 avril à minuit, notamment des configurations sur mesure qui sont rarement en promotion.Vous pouvez vous offrir l'iMac M3 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage dans le coloris orange à 1 699 € ( Fnac Darty ) au lieu de 1 829 €, avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage dans le coloris jaune à 1 909 € ( Fnac Darty ) au lieu de 2 059 €, avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage dans le coloris argent à 2 125 € ( Fnac Darty ) au lieu de 2 289 €, avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage dans le coloris argent à 2 339 € ( Fnac Darty ) au lieu de 2 519 €, ou avec 16 Go de RAM et 2 To de stockage dans le coloris bleu à 2 769 € ( Fnac Darty ) au lieu de 2 979 €.