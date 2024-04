Le MacBook Air M2 avec 512 Go de SSD à 1 240 € au lieu de 1 429 € (-13%)

Nouveau record de prix pour le MacBook Air M2 dans sa configuration avec 512 Go de stockage : le modèle argenté vient de tomber à 1 240 € chez Amazon , soit 13% de remise par rapport au tarif officiel qui est de 1 429 € chez Apple . Les autres teintes sont légèrement plus chères à 1 279 € ( gris sidéral minuit ), soit 10% d'économies.Si vous pouvez vous contenter de 256 Go, les tarifs promotionnels d'Amazon n'ont pas bougé depuis quelques temps : il y a une teinte à 1 089 € ( gris sidéral ), les autres à 1 099 € ( argent minuit ), soit -9% ou -8% selon le coloris choisi.