L'iPhone 15 de 128 Go à 771,20 € au lieu de 969 € (-20%)

L'iPhone 15 est vendu à partir de 969 € chez Apple en France. Il est régulièrement en promotion chez les revendeurs officiels : la meilleure offre du moment se trouve à 859 € chez Amazon (-11%). Il est aujourd'hui possible d'aller nettement plus loin avec une offre à 771,20 € chez Amazon Italie , soit cette fois 20% d'économies. Tous les coloris sont disponibles à ce tarif.Vous pouvez utiliser votre compte Amazon français pour commander sur Amazon Italie. Il y a un petit ajustement tarifaire au niveau du panier pour adapter la TVA (20% en France au lieu de 22% en Italie) et ajouter les frais de port, d'où la différence entre le prix affiché de 779 € et la facture finale de 771,20 €.