Le MacBook Pro M3 dès 1 699 € sur le Refurb Store

Après deux mois d'absence, le MacBook Pro 14 pouces avec puce M3 fait son retour en version reconditionnée sur le Refurb Store aujourd'hui. Comme d'habitude, la remise est de 15% : vous pouvez obtenir le modèle avec 512 Go de stockage à 1 699 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 999 € et le modèle avec 1 To de stockage pour 1 889 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 229 €. Attention, ces modèles n'embarquent que 8 Go de RAM. Comme d'habitude, notez bien que les stocks sont très limités : ne tardez pas si ces modèles vous intéressent.Les modèles avec puces M3 Pro et M3 Max et plus de mémoire vive ne sont pas encore proposés en version reconditionnée par Apple. Il y a quelques timides remises chez les revendeurs : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix