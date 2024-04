Un iPad mini cellulaire de 256 Go à 819,99 € (-23%)

L'iPad mini le plus haut de gamme, avec connectivité cellulaire et 256 Go de stockage, est en promo chez CDiscount où vous pouvez actuellement obtenir à 819,99 € dans le coloris mauve, soit 23% de remise par rapport au tarif officiel qui est de 1 059 € chez Apple . Ce modèle se retrouve même moins cher que celui de 64 Go vendu 859 €.Les autres modèles d'iPad mini sont également en promotion chez les revendeurs à des tarifs débutant à 596 € chez Amazon au lieu de 659 € chez Apple (-10%). Vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix