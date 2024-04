Jusqu'à 20% d'économies sur l'iPhone 15

Une nouvelle offre vient d'être mise en place sur l'iPhone 15 chez Amazon , avec le modèle de 128 Go noir à 839 € grâce à un coupon de 20 € à cocher manuellement, soit 13% d'économies par rapport au tarif officiel de 969 € chez Apple . Les autres coloris sont disponibles à partir de 859 €. C'est un peu moins bien que l'offre à 819 € de la semaine dernière qui concernait le coloris bleu, mais il n'y a jamais eu mieux sur ce coloris noir chez un revendeur officiel en France.Sachez qu'il est toujours possible d'obtenir un meilleur tarif en passant par Amazon Italie , où vous pouvez vous offrir l'iPhone 15 dès 771,20 € , soit cette fois 20% d'économies, et avec le choix dans le coloris. Le tarif affiché est de 769,99 € : il y a un petit ajustement au niveau du panier pour la TVA française (de 20% au lieu de 22% en Italie) et l'ajout des frais de port. Vous pouvez utiliser votre compte Amazon français habituel : rien ne change en dehors de l'interface en italien.