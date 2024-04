Le MacBook Air M2 dès 1 019 € en version reconditionnée

Absent depuis le mois dernier, le MacBook Air 13,6" avec puce M2 est enfin de retour à prix réduit en version reconditionnée par Apple sur le Refurb Store . Vous pouvez obtenir le modèle avec 256 Go de stockage à 1 019 € ( argent minuit ) au lieu de 1 199 €, et le modèle avec 512 Go de stockage à 1 209 € ( argent minuit ) au lieu de 1 429 €.Il y a également quelques versions sur mesure, notamment avec 16 Go de RAM au lieu de 8 Go : dans ce cas, comptez 1 209 € ( lumière stellaire minuit ) au lieu de 1 429 € pour 256 Go et 1 609 € ( gris sidéral ) au lieu de 1 889 € pour 1 To. Il y a même un modèle avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage à 1 799 € ( minuit ) au lieu de 2 119 €.Les ordinateurs proposés à prix réduit sur le Refurb Store permettent d'économiser 15% par rapport aux tarifs neufs sur l'Apple Store . Principalement issus de retours sous 14 jours, ils sont inspectés et remis à neuf si besoin, et ils bénéficient de la même garantie que les produits neufs : c'est donc une excellente alternative pour faire des économies sans compromis sur la qualité ou la garantie. Seule véritable contrainte, les stocks : ils sont extrêmement limités et la disponibilité est très variable. Si vous attendiez le retour des MacBook Air M2 en version reconditionnée pour investir, ne tardez donc pas pour passer commande.